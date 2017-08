US Open: Wawrinka, tenant du titre, forfait

Copyright de l’image David Ramos Image caption Stan Wawrinka a été éliminé au 1er tour à Wimbledon contre le Russe Daniil Medvedev.

Le Suisse Stan Wawrinka a renoncé à défendre son titre à l'US Open prévu 28 août-10 septembre pour se faire opérer du genou.

Cette intervention le tiendra écarté des courts jusqu'à la fin de la saison, a annoncé vendredi le 4e joueur mondial sur Facebook.

"C'était la seule solution pour être sûr que je puisse jouer au plus haut niveau pendant plusieurs années", a expliqué le tennisman Suisse.

"J'adore ce sport et je travaillerai dur pour revenir à mon plus haut niveau et jouer beaucoup d'années encore", assuré le joueur de 32 ans.

Wawrinka a admis que sa blessure au genou l'avait handicapé lors de cette défaite surprise au 1er tour à Wimbledon contre le Russe Daniil Medvedev.

Le Suisse, vainqueur de trois tournois du Grand Chelem, avait déjà annoncé son forfait aux Masters 1000 de Montréal et de Cincinnati.

Il rejoint le Serbe Novak Djokovic, finaliste à New York l'an dernier, dans le club des joueurs dont la saison est terminée.

