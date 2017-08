Londres: des athlètes logeant dans le même hôtel contaminés

Copyright de l’image Getty Images Image caption Des Botswanais, des allemands et des Canadiens sont tombés malades la semaine passée.

30 athlètes et membres de staff, logeant tous dans le même hôtel, ont été affectés par le Norovirus, cause la plus courante de gastro-entérite et de diarrhée dans les pays développés.

L'information a été confirmée par le bureau de la santé publique d'Angleterre.

30 autres allemands qui doivent arriver mardi, seront logés dans un autre hôtel à cause de cet incident, même si le Tower Hotel nie être la cause des contaminations.

L'établissement affirme avoir respecté toutes les règles d'hygiène, une information confirmée par le bureau de la santé publique.

Isaac Makwala du Botswana n'a pas pu courir les 200m après avoir vomi.

Isaac Makwala du Botswana n'a pas pu courir les 200m après avoir vomi alors qu'il était l'un des favoris.

« J'ai le cœur brisé. Je m'étais bien préparé et j'avais même fait mes échauffements sans problème », a déclaré Isaac Makwala à la presse, avant d'assurer qu'il est prêt à courir le 400m.

L'Allemande Neele Eckhardt (triple saut) s'était évanouie.

Elle a tout de même pu participer à la compétition du samedi et à la finale du lundi.

