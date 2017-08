200 m : Talou peut rentrer dans l'histoire

Copyright de l’image Getty Images Image caption Mariew-Josée Talou après sa victroire en finale sur le 200 mètres à Brazzaville le 17 septembre 2015

Journée chargée pour les athlètes en compétition aux Mondiaux de Londres que couronnera la finale du 200 m dames, avec l'Ivoirienne Marie-Josée Talou et la Néerlandaise Dafne Schipers en favorites.

Celle que l'on surnomme la Reine du sprint africain a été désignée en 2015 "athlète africaine de l'Année" par l'Association des Comités Nationaux Olympiques Africains.

Si elle gagne la course, elle sera la première athlète africaine à décrocher une médaille internationale depuis le médaillé olympique Frankie Fredericks.

Depuis dimanche dernier, Marie-Josée Ta Lou est la première athlète africaine à décrocher une médaille d'argent sur 100 m à un mondial. Un centième de seconde en moins, et elle serait devenue la première championne africaine du 100 mètres.

Une épreuve technique

Le 200 mètres est une épreuve d'athlétisme qui consiste à parcourir un demi-tour d'une piste de 400 mètres. Au plus haut niveau de compétition, il est couru en moins de 20 secondes pour les hommes et 22 secondes pour les femmes. Le record du monde hommes est détenu depuis 2009 par le Jamaïcain Usain Bolt avec 19s 19, et c'est l'Américaine Florence Griffith-Joyner qui depuis 1988 détient la meilleure performance féminine avec 21 s 34.

Il s'agit d'une épreuve extrêmement technique et particulièrement difficile, et cela pour plusieurs raisons. Il faut :

savoir gérer le virage dès le départ

garder une vitesse maximale tout en ayant le corps incliné vers la gauche

éviter d'empiéter sur le couloir voisin

éviter la ligne de séparation (éliminatoire)

Tout cela, en allant le plus vite possible sur 200 mètres.

Les autres moments forts de ce vendredi seront les finales du saut en longueur dames et du 3 000 m steeple dames.

La session nocturne (GMT) :

16 heures : décathlon messieurs (m) - saut en hauteur

17h45 : 100 m haies dames (d)

18h05 : saut en longueur (d) - finale

18h35 : 800 m (d) - demi-finales

19h10 : 1 500 m (m)- demi-finales

19h30 : lancer du marteau (m) - finale

20h25 : 3 000 m steeple (d) - finale

20h45: décathlon (m) - 400 m

20h50 : 200 m dames - finale