Tennis : Rafael Nadal numéro 1 mondial

Copyright de l’image Getty Images Image caption "Je suis vraiment désolé de me retirer", a déclaré le numéro trois mondial.

L'Espagnol sera le nouveau numéro 1 mondial lundi prochain après que Roger Federer se soit retiré du Masters de Cincinnati en raison d'une blessure au dos.

Le vainqueur suisse du Grand Chelem à 19 ans a été le seul joueur qui aurait pu empêcher à Nadal de prendre la première place du classement.

Federer a été blessé dimanche suite au match qu'il a perdu face à Alexander Zverev.

Le champion en titre de l'Open de France, Nadal revient au sommet du classement pour la première fois depuis juillet 2014.

"Je suis vraiment désolé de me retirer", a déclaré le numéro trois mondial.

"Malheureusement, je me suis fait mal au dos à Montréal et j'ai besoin de me reposer cette semaine", ajoute Roger Federer.

Le Masters de Cincinnati mène à l'Open des États-Unis, le Grand Chelem de l'année, qui débute le 28 août.