Premier League, 25 ans déjà!

Copyright de l’image Getty Images Image caption La Premier League est l'un des championnats les plus prestigieux au monde.

La Premier league totalise 25 ans ce mardi 15 aout 2017. Ce championnat est l'un des plus prestigieux au monde et le plus populaire en termes de téléspectateurs, estimés à plus d'un milliard il y a 10 ans.

Voici quelques points pour connaitre cette compétition anglaise de football.

Cette compétition a eu plusieurs vies et différents noms :

-Vie précédente : 1888 - 1992 ;

-Elle s'appelait alors First division (Première division) ;

-Elle a changé de nom de 2004 à 2016, elle est appelée « Barclays Premier League » pour reprendre son nom il y a un an.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Liverpool contre Arsenal en 1992.

Comment fonctionne la Premier League ?

Chaque année, du mois d'août au mois de mai suivant, vingt clubs professionnels s'affrontent dans ce championnat.

Le vainqueur est sacré champion, les suivants sont qualifiés pour les compétitions européennes organisées par l'UEFA tandis que les trois équipes totalisant le plus faible nombre de points sont reléguées en EFL Championship, devenu l'échelon inférieur.

Les trois clubs les plus titrés de la Premier Leagues sont :

Manchester United avec 20 titres (7 de Football League et 13 de Premier League);

Liverpool (18, tous de Football League);

Arsenal (13, dix de Football League et trois de Premier League).

Lire aussi:

Un budget de plus en plus élevé !

La Premier League a de nouveau battu son record de chiffre d'affaires en 2015-16 avec des recettes à hauteur de plus de 4 milliards d'euros (+9% par rapport à l'exercice précédent), selon le cabinet Deloitte.

Manchester United est d'ailleurs devenu le club européen générant le chiffre d'affaires le plus important avec des recettes à hauteur de 614 milliards d'euros.

Lire aussi:

Peter Ndlovu, premier joueur noir de la Premiere League

Copyright de l’image Getty Images Image caption Peter Ndlovu, premier joueur africain noir à évoluer en Premier league anglaise.

Peter Ndlovu est le premier joueur africain noir à évoluer en Premier League anglaise.

L'international zimbabwéen a joué son premier match avec Coventry City lors de la saison 1991-1992.

Il avait alors marqué le but décisif contre Arsenal.

Lire aussi :