US Open : Azarenka déclare forfait

Copyright de l’image Michael Steele Image caption Azarenka a été championne de l'Open d'Australie en 2012 et 2013.

Victoria Azrenka manquera l'US Open parce qu'elle "n'entend pas" laisser son enfant seul à domicile en Californie, dans l'Ouest des Etats-Unis.

La Bélarusse, ancienne numéro une mondiale, est retournée sur le court après avoir donné naissance à son fils, Leo, en décembre dernier.

Azarenka, 28 ans, a divorcé d'avec le père de son enfant en juillet et le couple essaie de "finaliser la procédure de divorce"

Dans une déclaration, la joueuse a indiqué "les choses sont telles que si je dois disputer l'Us Open, je dois laisser Leo derrière".

"Comme la plupart des mères qui travaillent, je suis confrontée à une situation difficile qui ne me permet pas de revenir au travail tout de suite", a -t-elle ajouté.

"Trouver l'équilibre entre élever un enfant et la carrière n'est pas évident pour tous les parents, mais c'est un défi auquel je souhaite faire face"

"Personne ne doit choisir entre un enfant et une carrière, on est assez fort pour allier les deux".

"J'espère que dans les prochains jours le père de Leo et moi mettrons notre différend de côté pour parvenir à travailler en équipe afin de trouver un arrangement profitable à tous les trois mais, le plus important, est que Leo sente la présente de chacun de nous".

L'US Open se déroulera à Flushing Meadows du 28 août au 10 septembre.

Azarenka, championne de l'Open d'Australie en 2012 et 2013, a égalment atteint la finale à New York pendant ces deux années.

La bélarusse a été éliminée en quart lors du dernier Wimbledon à Londres. La semaine dernière, elle s'est retirée du tournoi de Cincinnati pour "des raisons familiales".