Ligue 1 : PSG - Toulouse (6-2)

Copyright de l’image Getty Images Image caption Neymar Jr du Paris Saint-Germain

Dimanche soir, pour sa première sortie au Parc des Princes en tant que joueur du Paris Saint-Germain, Neymar a marqué (deux fois), fait marquer (deux fois aussi) et a provoqué un penalty.

Par ses accélérations, sa facilité technique et ses qualités de passes, il a régalé un public parisien qui n'avait d'yeux que pour lui, une fois le match lancé.

Neymar a été de tous les bons coups du PSG en première période. Très remuant, comme à Guingamp il y a sept jours.

Et s'il a d'abord manqué de précision sur ses frappes (11e, 14e, 26e), heurtant notamment le poteau d'Alban Lafont, c'est lui qui a ramené Paris à hauteur après l'ouverture du score toulousaine. A la demi-heure de jeu, il décalait Adrien Rabiot sur la gauche, puis suivait l'action pour marquer dans le but vide, après un renvoi de Lafont (31e, 1-1). Quatre minutes plus tard, il combinait avec ce même Rabiot, et c'était au tour de ce dernier de tromper le gardien toulousain (35e, 2-1). Par la suite, en seconde mi-temps, Neymar a continué d'être partout.

Permettant à son équipe de prendre les commandes du championnat de France.