Vuelta : Chris Froome prend la commande

Copyright de l’image Bryn Lennon Image caption Le cycliste britannique, Chris Froome, a remporté à quatre reprise le Tour de France.

Chris Froome est devenu le nouveau leader du tour d'Espagne de cyclisme, la Vuelta, après avoir terminé troisième lundi lors de la troisième étape.

Cette étape de la montagne a été remportée par l'Italien Vincenzo Nibali; une victoire arrachée après une attaque décisive dans les 400 derniers mètres de la course dans les Pyrénées.

Le Britannique prend une avance de deux secondes au classement général sur l'Espagnol David de la Cruz, l'Irlandais Nicolas Roche et l'American Tejay Van Garderen.

Nibali, vainqueur de la Vuelta en 2010, est cinquième, à 10 secondes et Bardet dizième à 48 secondes.

Chris Froome est en lice pour un fabuleux doublé Tour-Vuelta,

Mardi, après deux premières journées en France et une en Andorre, la Vuelta retrouvera enfin le sol espagnol pour une quatrième étape dédiée aux sprinteurs et longue de 198,2 km entre Escaldes-Engordany (Andorre) et Tarragone, en Catalogne.

