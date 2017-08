Les buteurs africains du week-end

France

Copyright de l’image Getty Images Image caption Le sénégalais Moussa Konaté a inscrit un doublé avec Amiens face à Nice ( victoire 3-0)

Malgré un but de l'ivoirien Giovanni Sio, Montpellier s'est incliné 2 buts à 1 sur la pelouse de Dijon.

Malgré un but du congolais Ndombe Mubele et à un autre but du sénégalais Ismaila Sarr, Rennes a été battu 3 buts à 2 sur le terrain de Toulouse.

Bordeaux a battu Troyes 2 buts à 1 grâce à un but du guinéen François Kamano et à un autre but du sénégalais Younousse Sankharé.

Le sénégalais Moussa Konaté a inscrit un doublé avec Amiens face à Nice ( victoire 3-0)

Son compatriote, le sénégalais Moustapha Diallo a inscrit le premier but de Guingamp face à Strasbourg ( victoire 2-0)

Malgré un but du malien Lassina Coulibaly, Angers n'a pas réussi à battre Lille ( match nul 1-1)

Italie

Le but de la victoire pour Bologne a été marqué par le ghanéen Godfred Donsah ( victoire 1-0)

Le nigérian Joel Obi a inscrit le troisième but du Torino face à Sassuolo ( victoire 3-0)

Espagne

Copyright de l’image Getty Images Image caption Le marocain Zouhair Feddal a lui inscrit le but qui a donné les 3 points à son équipe, le Real Betis qui a battu le Celta Vigo 2 buts à 1.

Le ghanéen Thomas Partey a marqué le 5ème but de l'Atletico Madrid sur la pelouse de Las Palmas ( victoire 5-1)

Le marocain Zouhair Feddal a lui inscrit le but qui a donné les 3 points à son équipe, le Real Betis qui a battu le Celta Vigo 2 buts à 1.

Angleterre

Copyright de l’image AFP Image caption Firmin Mubele Ndombe

Grâce notamment à un but du ghanéen Jordan Ayew, Swansea City s'est imposé 2-0 sur le terrain de Crystal Palace.

Le sénégalais Sadio Mané et l'égyptien Mohamed Salah ont trouvé le chemin des filets avec Liverpool qui a corrigé Arsenal ( victoire 4-0)

Allemagne

Le gabonais Pierre-Emerick Aubameyang a inscrit le premier but du Borussia Dortmund face au Hertha Berlin ( victoire 2-0)

Copyright de l’image Getty Images Image caption Grâce notamment à un but du camerounais Jean-Pierre Nsamé, Young Boys a obtenu le point du match nul sur le terrain du FC St Gallen ( match nul 1-1)

Pays-Bas

Le marocain Youness Mokhtar a marqué le premier but de PEC Zwolle face au FC Twente

Belgique

Malgré un but du nigérian Peter Olayinka, Zulte Waregem s'est incliné 3-2 sur la pelouse du Sporting Charleroi

L'angolais Igor Vetokele a marqué le but de la victoire pour Saint Truidense face à Waasland-Beveren ( victoire 1-0)

Le guinéen Ibrahima Conté a inscrit le troisième but d'Oostende qui s'est néanmoins incliné 4 buts à 3 à domicile face à Antwerp.

Suisse

Copyright de l’image Getty Images Image caption Joel Chukwuma Obi

Le sénégalais Moussa Koné a trouvé le chemin des filets avec le FC Zurich qui a fait match nul 1 but partout sur la pelouse du FC Luzern

Grâce notamment à un but du camerounais Jean-Pierre Nsamé, Young Boys a obtenu le point du match nul sur le terrain du FC St Gallen ( match nul 1-1)