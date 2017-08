Sport : fin de carrière à 19 ans

Copyright de l’image Getty Images Image caption La patineuse Yulia Lipnitskaya prend sa retraite à seulement 19 ans après un traitement pour anorexie.

La patineuse Yulia Lipnitskaya prend sa retraite à seulement 19 ans.

Sa mère a expliqué à l'agence de presse TASS que la sportive russe a pris cette décision après avoir suivi pendant trois mois un traitement pour anorexie

A 15 ans, Yulia Lipnitskaya a été la plus jeune sportive à décrocher une médaille d'or dans des Jeux d'hiver (Sotchi 2014) à l'épreuve par équipe et a été médaillée d'argent au championnat du monde en 2014.

Yulia Lipnitskaya, à gauche, avec son équipe au Jeux de Sotchi - 2014.

Mais le président de la Fédération russe de patinage artistique Alexander Gorshkov a assuré n'avoir reçu aucune information sur la retraite de la jeune sportive.

"Ma position m'oblige à me baser sur les faits. Il faut attendre une déclaration de Yulia", a-t-il déclaré.

La patineuse Yulia Lipnitskaya, la plus jeune médaille d'or des Jeux d'hiver

Un jour plutôt, l'entraîneur russe avait annoncé qu'une autre Russe, Adelina Sotnikova, championne olympique en titre de patinage artistique, ne pourra pas non plus défendre son titre en 2018 aux Jeux de Pyeongchang à cause d'une blessure à la cheville.