PSG: Ben Arfa mis à l'écart

Le milieu international français Hatem Ben Arfa s'est entraîné avec l'équipe réserve du Paris-Saint-Germain.

Selon le Parisien, lundi matin, le directeur sportif du club, Antero Henrique, et celui du centre de formation, Luis Fernandez, ont demandé à l'ancien Niçois de déménager dans le vestiaire de la réserve, invoquant un effectif professionnel trop large

Jean-Jacques Bertrand, son avocat a annoncé la riposte du joueur.

«La charte est violée par le PSG. Hatem respecte ses obligations. C'est une demande vexatoire. J'ai envoyé un mail à Antero Henrique. On ne sait rien des motivations du club puisqu'il s'agit d'une notification verbale. On se réserve le droit de prendre des mesures solennelles pour le contester, par saisie d'huissier et transmission du dossier à la commission juridique de la Ligue », a indiqué l'avocat.