Copyright de l’image Getty Images Image caption Match Nigéria/Angola afrobasket 2015

L'Afro basket masculin 2017 démarre ce vendredi. La fiba Afrique a opté cette année pour une Co-organisation. La Tunisie et le Sénégal ont été choisis pour accueillir la compétition.

Les groupes A et C vont jouer à Tunis et les poules B et D à Dakar.

Voici le programme de la première journée :

A Tunis, on aura : RDC/Mali comme premier match, suivi de Guinée/Rwanda, Tunisie/Cameroun et de Nigéria/Côte d'Ivoire.

A Dakar, le programme de la première journée est le suivant :

Mozambique/Egypte sera l'affiche d'ouverture. Elle sera suivie de Centrafrique/Maroc, Sénégal/Afrique du Sud et Angola/Ouganda.