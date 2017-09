Afrobasket: le championnat se joue à Dakar et Tunis

Copyright de l’image ANDREJ ISAKOVIC Image caption Les poules A et C vont jouer à Tunis et les groupes B et D à Dakar

Après les dames, place aux hommes pour ces championnats d'Afrique des nations de la balle orange, prévus du 8 au 16, septembre.

Cette édition comporte une innovation car les rencontres se jouent sur deux sites : Dakar et Tunis.

C'est une première dans l'histoire de l'Afrobasket.

Après les désistements du Congo et de l'Angola, la Fiba Afrique a opté pour la co-organisation.

Les D' Tigers du Nigeria, tenants du titre, la Tunisie et l'Angola font partie des favoris pour le titre.

Dans le groupe A, on retrouve le Nigeria, le Mali, la Côte d'Ivoire et la RDC, pour le compte de la poule B, on retrouve le Maroc, l'Ouganda, l'Angola et la République centrafricaine.

Le Cameroun, la Guinée, le Rwanda et la Tunisie sont dans le groupe C alors que le Sénégal, le Mozambique, l'Afrique du Sud et l'Egypte vont sont dans la poule D.