Premier League : La 4e journée en un coup d'oeil

Résultats et buteurs de la 4e journée du Championnat d'Angleterre de football:

Samedi

Manchester City 5 - Liverpool 0, buts marqués pour Manchester City par Agüero (24e), Gabriel Jesus (45e+6 et 53e), Leroy Sané (77e et 90e+1). Sadio Mané, l'attaquant sénégalais de Liverpool a été expulsé en cours du match.

Arsenal 3 - Bournemouth 0, buts marqués par Welbeck (6e et 50e) et Lacazette (27e) pour Arsenal.

Brighton 3 - West Bromwich 1, buts marqués par P. Gross (45e et 48e), Hemed (63e) pour Brighton et par J. Morrison (77e) pour West Bromwich.

Everton 0 - Tottenham 3, buts marqués pour Tottenham par Kane (28e et 46e) et Eriksen (42e).

Leicester 1 - Chelsea 2, buts marqués par Vardy (62e s.p.) pour Leicester et par Álvaro Morata (41e) et Ngolo Kanté (50e) pour Chelsea.

Southampton 0 - Watford 2, buts de Doucoure (38e) et Janmaat (66e) pour Watford.

Stoke 2 - Manchester United 2, buts marqués par Choupo Moting (43e et 63e) pour Stoke City et par Rashford (46e) et Lukaku (57e) pour Manchester United.

Dimanche

Burnley 1 - Crystal Palace 0, but marqué par Woods à la (3e) pour le compte de Burnley.

(15h00 GMT) Swansea - Newcastle (le match vient de démarrer).

Lundi

(19h00 GMT) West Ham - Huddersfield