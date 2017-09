Copyright de l’image FIBA Image caption Parmi les affiches des 1/4 de finales, un fumant Sénégal-Angola.

L'Afrobasket fait relâche ce lundi et mardi. Les équipes se retrouvent à Tunis à partir de jeudi pour le second tour.

Parmi les affiches des 1/4 de finales, un fumant Sénégal-Angola.

Le Nigeria, tenant du titre devrait franchir l'obstacle du Cameroun, la Tunisie sera opposée à la RDC; et puis, duel maghrébin entre le Maroc et l'Egypte.

Sur les ambitions des uns et des autres dans cette compétition, Alex Nwora, le sélectionneur du Nigeria affirme être là pour le titre, même s'il reconnait que la mission ne sera pas facile.

Le Sénégal qui court depuis 20 ans après un nouveau sacre, veut prendre match par match.

"L'équipe doit être forte et mature, courageuse et intelligente, sinon, on ne gagnera rien. On devra se bagarrer pour gagner chaque match", a prévenu Porfirio Fisac De Diego, le sélectionneur du Sénégal.