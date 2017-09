Algérie : six mois de prison pour le chef des Ahmadis

Copyright de l’image Getty Images Image caption Mohamed Fali chef des Ahmadis en Algérie.

Mohamed Fali a été reconnu coupable de collecte de dons non autorisée et d'offense au prophète et à l'islam, selon son avocat, Maître Salah Dabouz.

Lors de l'audience, tenue le 6 septembre devant le tribunal correctionnel de Tedless, le Parquet avait requis un an de prison ferme.

En Algérie, l'islam est religion d'Etat et c'est la doctrine malikite sunnite qui domine.

Il avait été condamné en son absence pour les mêmes chefs à trois mois de prison ferme en février mais avant il a fait opposition à ce jugement.

Les Ahmadis, groupe religieux de Mohamed Fali, revendiquent plusieurs millions d'adeptes répartis sur l'ensemble du globe.

Ils sont souvent victimes de persécutions car considérés comme des mécréants dans de nombreux pays musulmans.