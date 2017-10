Marseille Consolat : Niang coach adjoint, Diawara actionnaire

Copyright de l’image GERARD JULIEN Image caption Mamadou a été nommé entraîneur adjoint de Marseille Consolat.

Les anciens internationaux sénégalais Souleymane Diawara et Mamadou Niang ont intégré le staff de Marseille Consolat, en difficulté dans le championnat de National.

Diawara arrive en tant qu'investisseur et Niang devient entraîneur adjoint, selon La Provence.

Ancien champion de France avec l'Olympique de Marseille, Niang va assister Marc Collat, promu numéro un depuis le départ récent d'Eric Chelle.

Le journal ne précise pas le capital investi par Diawara, dont le jeune frère Abdoul, joue à Marseille Consolat.

Le club a enregistrés d'autres arrivées avec les signatures pour deux saisons notamment de Karim Aït-Fana et de Rafik Djebbour.

Copyright de l’image GERARD JULIEN Image caption Soulemane Diawara et Mamadou Niang ont été champions de France avec l'Olympique de Marseille.

Le premier a été champion de France avec Montpellier en 2012, et le second, champion de Grèce avec l'Olympiakos en 2012 et 2013.

Marseille Consolat occupe la 12e place de National.