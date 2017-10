Russie 2018 : la France rencontre la Bulgarie

Copyright de l’image Getty Images Image caption L'équipe de France à l'entrainement pour le match de ce 07 octobre 2017

La France aura fort à faire face à l'équipe de la Bulgarie qui n'a perdu aucun des quatre derniers matches sur son terrain.

Et puis, la France n'a plus réussi à battre l'équipe bulgare à domicile depuis plus de 80 ans.

C'est également la Bulgarie qui a empêché l'équipe française d'être à la coupe du monde de 1994 aux Etats-unis.

Toujours pour les éliminatoires de la prochaine coupe du monde, l'Italie tenante du titre qui a fait un match nul 1-1 avec la Macédoine et l'Argentine tenue en échec par le Pérou 0-0, sont en mauvaise posture.