Ligue des champions : Real Madrid- Tottenham (1-1)

Vainqueur à l'arraché à Getafe (1-2), samedi dernier, le Real Madrid ne s'est pas rassuré en Ligue des champions, mardi soir. Une belle affiche était proposée du côté de Santiago-Bernabéu, avec la venue de Tottenham.

Mais, après avoir fait preuve de maîtrise à Dortmund (1-3) il y a trois semaines, la formation de Zinedine Zidane s'est contentée d'un nul face à l'autre gros morceau du groupe (1-1). La faute à un très grand Hugo Lloris dans le but adverse.

Le Real a pourtant largement dominé les débats (61% de possession de balle au final, pour 20 frappes),

On a même craint au pire quand Raphaël Varane a marqué contre son camp, sur un centre de Serge Aurier (28e). L'ancien latéral du PSG a néanmoins relancé les locaux en provoquant un penalty, transformé par Cristiano Ronaldo (42e).

C'est donc Lloris qui a ensuite été le héros de la rencontre, en réalisant une parade hallucinante devant Karim Benzema (54e), avant de repousser deux tentatives de "CR7" (63e et 65e). La Casa blanca n'a pas trouvé de second souffle en seconde période, malgré les entrées de Marco Asensio et Lucas Vazquez. Il a même fallu une superbe parade de Keylor Navas devant Harry Kane (71e) pour que le Real ne sombre pas dans une situation bien délicate.