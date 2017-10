Mondial 2018: les pays qualifiés se partageront 225 milliards CFA

Copyright de l’image AFP Image caption Selon la Fifa qui en fait l'annonce lors de la réunion de son comité exécutif à Calcutta en Inde, la dotation globale augmente de 12% par rapport à l'édition 2014 au Brésil, où le "prize money" représentait un total de 202 milliards de francs CFA.

Les 32 sélections qui vont disputer la Coupe du monde 2018 en Russie se partageront plus de 225 milliards de francs CFA dont plus de 21 milliards à l'équipe qui va remporter la Coupe et le finaliste 12, 5 milliards.

Selon la Fifa qui en fait l'annonce lors de la réunion de son comité exécutif à Calcutta en Inde, la dotation globale augmente de 12% par rapport à l'édition 2014 au Brésil, où le "prize money" représentait un total de 202 milliards de francs CFA.

Le troisième recevra 24 millions de dollars et le quatrième 22 millions.

Les équipes éliminées dès la phase de poules recevront 8 millions de dollars, les huitièmes de finalistes 12 millions et les quarts de finalistes 16.

En 2014, la Fifa avait, outre ce "prize money", dédommagé les équipes pour leurs frais de préparation à hauteur de 1,5 million de dollars par nation.

La Fifa, dont la direction était réunie à Calcutta en marge du Mondial des moins de 17 ans, a par ailleurs annoncé le lancement d'une fondation au premier trimestre 2018 afin de développer ses activités dans le domaine social.