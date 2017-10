Copyright de l’image Getty Images Image caption Mo Farah se sépare de son coach Alberto Salazar.

Le quadruple champion olympique britannique (5.000 et 10.000 m), qui a fait ses adieux à la piste cet été pour se consacrer désormais au marathon, a motivé cette décision par des raisons familiales.

"Je ne quitte pas Alberto Salazar à cause des suspicions de dopage" qui pèsent sur lui, a-t-il tenu à souligner.

"Ces allégations durent depuis plus de deux ans, et si j'avais dû quitter (Salazar) à cause de ça, je l'aurais fait depuis longtemps".

Se permettant même d'ajouter: "Comme je l'ai toujours dit, j'ai toujours fermement plaidé pour un sport propre et je crois fermement que quiconque viole les règles (en matière de dopage) devraient être punis. Si Alberto avait franchi la ligne, j'aurais été mis dehors. Si j'avais eu à douter d'Alberto, je ne serais pas resté avec lui pendant tout ce temps", a ajouté le champion d'origine somalienne.

L'Agence américaine antidopage (Usada) a dénoncé cette année dans un rapport les méthodes controversées de son entraîneur américain Alberto Salazar.

Plus récemment, les Fancy Bears, hackers russes, avaient dévoilé un document attestant qu'en novembre 2015 le nom de Farah apparaissait, parmi une quarantaine d'autres, dans un document de la Fédération internationale d'athlétisme (IAAF), avec la mention "dopage probable, passeport (biologique) suspect".