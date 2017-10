Liverpool: Lövren "dégoûté" par les menaces de mort

Copyright de l’image JURE MAKOVEC Image caption L'international croate a été très critiqué récemment pour ses erreurs sur les réseaux sociaux.

Le défenseur croate de Liverpool, Dejan Lövren, s'est dit "dégoûté" mardi après les menaces de mort à l'encontre de sa famille sur les réseaux sociaux.

"C'est impossible à ignorer quand ma famille est menacée. Je ne peux l'accepter. Dégoûté ...", a écrit le joueur de 28 ans sur son compte Instagram.

L'ancien Lyonnais a joint à son message une capture d'un message reçu disant: "Je vais tuer ta famille".

Son entraîneur Jürgen Klopp avait pris la défense du Croate au lendemain de la défaite (1-4) face à Tottenham à cause d'erreurs défensives notamment de Dejan Lövren.

"On ne devient pas une meilleure ou une moins bonne personne à cause d'une erreur lors d'un match de foot. Quand je pense à Dejan, j'ai bien plus de choses positives que de choses négatives à dire", avait déclaré l'Allemand la semaine dernière.

Lövren avait été remplacé à la 31e minute du jeu lors du match contre Tottenham.