Athlétisme: Wayde van Niekerk sérieusement blessé

La nouvelle star de l'athlétisme Wayde van Niekerk pourrait être absent neuf mois après s'être blessé à un genou lors d'un match de gala de rugby.

"C'est ça, le sport: les blessures, ça arrive", a assuré le Sud-Africain dans un communiqué qui parle d'une blessure au ménisque et d'un déchirement du ligament croisé antérieur lors d'une rencontre de rugby entre célébrités à Cape Town.

Champion du monde et champion olympique du 400 m, le Sud-Africain a dû raccourcir sa lune de miel, entamée il y a deux jours, pour pouvoir être opéré aux Etats-Unis avant d'entamer une rééducation entre le Qatar et l'Afrique du Sud qui devrait durer au moins six mois.

Résultat, Van Niekerk va rater les jeux du Commonwealth, en avril en Australie.

A 25 ans, il est la nouvelle coqueluche du sprint après la retraite de la légende Usain Bolt.

Van Niekerk, qui détient le record du monde sur 400 m (43.03), est le seul athlète a courir le 100 m en moins de 10 secondes, le 200 en moins de 20 et le 400 en moins de 44 secondes.

Aux jeux du Commonwealth 2018, il devait prendre le départ sur les trois courses.