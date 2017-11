Comores : le gouvernement suspend la Fédération après un 21-0

Copyright de l’image Getty Images Image caption Volcan Club l'équipe qui a étrillé Elan Club 21-0

A la lutte pour le titre, Volcan Club a étrillé Elan Club 21-0 pendant que son dauphin US Zilimadju cartonnait JACM 18-1.

Interpellé par ces résultats qui traduisent d'évidentes manipulations, le ministère des Sports comorien a annoncé jeudi la suspension "jusqu'à nouvel ordre avec effets immédiats du Bureau exécutif de la Fédération et de toutes les activités dont il a la charge" en raison de "nombreuses irrégularités et comportements malsains et antisportifs."

Avec cette décision, le pays se trouve sous la menace d'une suspension de la FIFA qui risque de considérer cette intervention comme une ingérence gouvernementale.