Bagarre entre Patrice Evra et des supporters de l'OM

Copyright de l’image Getty Images Image caption Patrice Evra s'en est pris physiquement à des supporters de l'OM, jeudi avant le coup d'envoi du match de Ligue Europa contre Guimaraes.

L'avant-match de cette rencontre, qui se disputait pourtant à l'extérieur et non au Vélodrome, a été marqué par un regrettable incident impliquant des supporters phocéens et un joueur de l'OM, en l'occurrence Patrice Evra .

Pendant l'échauffement, ce dernier aurait répondu à des provocations de personnes descendues des tribunes.

Selon des témoins sur place, des "fans" olympiens se situant dans le coin du stade qui leur était réservé se sont mis à chambrer l'international français.

Ce dernier n'est pas resté sans réaction et c'est là que tout a dégénéré.

Il y a eu une grande échauffourée et même des coups portés entre les supporters et le joueur. D'autres Olympiens ont accouru pour prendre la défense de leur coéquipier.

L'arbitre du match a adressé un carton rouge au défenseur, lequel a donc été contraint d'assister au match des tribunes.

Score final (1-0) pour Guimaraes.