Victor Moses : nominé pour le Footballeur Africain BBC

Victor Moses : Nigéria et Chelsea

La saison 2016-17 a été un tournant majeur de la carrière du milieu de terrain nigérian Victor Moses

Après des années passées dans le désert troublant des prêts incessants, le joueur de 26 ans a finalement consolidé son rôle à Stamford Bridge, au point qu'il est devenu membre à part entière de l'équipe de Premier League.

Le 1er octobre restera une date importante pour Victor Moses et Chelsea. Suites à quelques défaites d'Arsenal et de Liverpool, l'entraîneur de Chelsea, Antonio Conte, est passé à un système 3-4-3 et a aligné le Nigérian dans un rôle encore inconnu à Hull City.

Lors du premier championnat en ligue de Chelsea en plus de trois ans, Moses ne s'est pas laissé impressionner. Il s'est laissé guider par son instinct.

13 victoires consécutives

La victoire de Hull a été suivie de 13 victoires consécutives en Premier League pour Chelsea et de 22 départs consécutifs en championnat pour Moses, jusqu'à ce qu'il succombe brièvement à une blessure en avril.

Le mois précédent, il s'était engagé avec les Blues, complétant ainsi son remarquable tour de fortune dans un club qu'il avait rejoint en 2012.

"Ce nouveau contrat témoigne du travail acharné et du dévouement de Victor à réussir", a déclaré Michael Emenalo, directeur technique de Chelsea.

Vice-champion

Champion de Premier League, Moses a également reçu une médaille de vice-champion de la Coupe d'Angleterre alors même que Chelsea essuyait une défaite face à Arsenal.

Moses a joué seulement trois championnats internationaux cette année, mais dans son premier, il a marqué 4-0 face au Cameroun éliminée des qualifications de la CAN.

Ayant aidé les Super Eagles à atteindre la terre promise, Moses pourra-t-il devenir le premier Nigérian depuis Jay-Jay Okocha en 2004 à remporter le trophée du Footballeur Africain BBC de l'Année 2017 ?