Angleterre: Kane et Winks indisponibles pour blessures

Image caption Harry Kane, l'attaquant de Tottenham et son coéquipier Harry Winks ne joueront pas les prochains matches amicaux de l'Angleterre.

Deux joueurs de Tottenham, Harry Kane (blessé au genou), et Harry Winks (à la cheville), ne seront pas disponibles pour les matches amicaux contre l'Allemagne et le Brésil, les 10 et 14 novembre à Wembley.

L'annonce a été faite par la Fédération anglaise lundi sur son compte Twitter.

Les deux joueurs ont été touchés dimanche au cours du match de Premier League contre Crystal Palace à White Hart Lane.

Ces deux forfaits portent à trois le nombre de joueurs qui ne pourront pas jouer à l'occasion de ces matches amicaux, après celui de Dele Alli, le milieu offensif des Spurs.

Jake Livermore, le milieu de terrain de West Bromwich qui compte 5 sélections avec l'équipe aux "Trois Lions" est convoqué en renfort par Gareth Southgate, le sélectionneur.