Maradona opéré à l'épaule

Quería contarles que hoy me operaron de los ligamentos de mi hombro izquierdo. Es algo que tendría que haber hecho hace tiempo, pero siempre lo postergaba por una cosa, u otra. La operación duró una hora y media, y gracias a Dios fue un éxito. Les mando un beso a todos!!!

A post shared by Diego Maradona Oficial (@maradona) on Nov 12, 2017 at 6:43am PST