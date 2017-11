Côte d'Ivoire : Marc Wilmots démissionne

Copyright de l’image Getty Images Image caption Marc Wilmots n'est plus le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, qui a manqué la qualification pour la Coupe du monde. Sept mois après sa nomination, le Belge a annoncé son départ ce mardi.

Nommé en mars dernier, Marc Wilmots a échoué dans sa mission, celle de qualifier la Côte d'Ivoire pour la Coupe du Monde 2018. Il a annoncé son départ hier.

Sur twitter, Marc Wilmots a indiqué : "Aujourd'hui il a été décidé de commun accord de mettre fin à la collaboration avec la fédération ivoirienne de football. Je tiens à vous remercier supporters, joueurs, staff & dirigeants et je vous souhaite le meilleur pour le futur."

Dix sélectionneurs en dix ans. Encore un mauvais casting pour les Eléphants. Marc Wilmots, arrivé sur le banc des Eléphants en avril dernier, a annoncé son départ ce mardi.

En six mois de mandat, l'ancien sélectionneur des Diables a connu la plus lourde défaite de l'histoire de la Côte d'Ivoire en amical aux Pays-Bas en mai (0-5).

Une défaite précédent dans la foulée un revers contre la Guinée pour le début des éliminatoires de la Can (2-3), avant de s'imposer en septembre au Gabon pour les qualifications de la Coupe du Monde (0-3), de s'incliner à la surprise générale contre le même adversaire à Bouaké trois jours plus tard puis d'être accroché au Mali (0-0) et pour finir, cet échec cuisant contre le Maroc (0-2).