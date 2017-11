Mondial-2023 de rugby : l'Afrique du sud 'amère'

Copyright de l’image Getty Images Image caption Favorite après les recommandations de World Rugby, l'Afrique du Sud n'a pas caché son amertume après le verdict. « Je regrette que le processus soit devenu moins transparent, plus opaque lors des quinze derniers jours. Il y avait des règles. Nous les avons suivies mais il y a eu des manquements…», a déploré Mark Alexander, le président de la fédération sud-africaine.

L'Afrique du Sud, favorite pour l'attribution de la Coupe du monde après les recommandations de la Fédération internationale allant en ce sens, est tombée de haut lors des résultats de l'attribution du Mondial 2023 de rugby.

Quelques instants après la désignation de la France à la surprise générale, comme pays hôte du Mondial de rugby 2023, hier à Londres, l'Afrique du Sud a dénoncé l'opacité du processus ces deux dernières semaines.

« Ce serait innocent de penser que la politique n'a pas d'influence. On ne conteste pas le résultat et on fait confiance au vote du Conseil. Après, je regrette que le processus soit devenu moins transparent, plus opaque lors des quinze derniers jours. Il y avait des règles. Nous les avons suivies mais il y a eu des manquements. On n'a jamais attaqué nos adversaires nous. C'était clairement écrit ça dans le règlement. Dommage que tout le monde n'en ait pas fait autant…», a déploré Mark Alexander, le président de la fédération sud-africaine.

Il vise là, sans le nommer, les lettres envoyées par la candidature française à tous les votants pour pointer les incohérences de la recommandation, en particulier sur le manque de sécurité qui règne en Afrique du Sud.

Une déception légitime, accompagnée, tout de même, d'une sourde colère : « La Fédération internationale a mené un processus complet et transparent pendant quinze mois pour déterminer la meilleure candidature possible, mais ce processus est devenu entièrement opaque lors de ces quinze derniers jours. »

"Au final, nous vivons dans une démocratie et les démocraties donnent parfois des choses curieuses", a souligné Steve Tew de la fédération néo-zélandaise de rugby. Nous aurions aussi apprécié d'aller en Afrique du Sud. Nous compatissons avec l'Afrique du Sud."

L'Afrique du Sud échoue pour la quatrième fois de suite à accueillir l'événement,une seconde fois après 1995.