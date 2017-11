Les buteurs africains du week-end

Copyright de l’image AFP Image caption L'attaquant franco-ivoirien de Lille Nicolas Pépé célèbre après avoir marqué un but lors du match de L1 entre Lille (LOSC) et Saint Etienne (ASSE) le 17 novembre. 2017

4 Ivoiriens, 3 Marocains, Nigérians et congolais, 2 togolais et 1 Sénégalais, Égyptien, Guinéen, Cap Verdien, Burkinabè, Tunisien et camerounais ont brillé dans leurs clubs respectis. Suivez les footballeurs africains qui se sont démarqués dans les différents championnats européens.

Allemagne

Le Ghanéen Kevin-Prince Boateng a trouvé le chemin des filets avec l'Eintracht Frankfurt sur le terrain de Hoffenheim (match nul 1-1).

Grâce à un nouveau but du Congolais Chadrac Akolo, Stuttgart a battu Dortmund 2 buts à 1.

France

Le Camerounais Nicolas Pépé a inscrit le premier but de Lille face à Saint-Etienne (victoire 4-1).

Grâce à un but du Togolais Serge Gakpé, Amiens a tenu en échec à domicile l'AS Monaco (match nul 1-1).

Malgré un but du Burkinabé Préjuce Nakoulma, Nantes a été battu 4-1 sur la pelouse du PSG.

Copyright de l’image AFP Image caption Le milieu de terrain ghanéen Kevin-Prince Boateng (D) célèbre le score de 1-0 face au milieu de terrain allemand de Francfort, Marius Wolf, lors du match de Bundesliga de première division allemande le 18 novembre

Doublé pour le Cap Verdien Julio Tavares avec Dijon qui a battu Troyes 3 buts à 1.

Malgré un but du Guinéen Abdoul Camara, Guingamp n'a pas réussi à battre Angers (match nul 1-1).

Angleterre

Malgré un but de l'Ivoirien Wilfried Zaha, Crystal Palace a été tenu en échec à domicile par Everton (match nul 2-2). Le second but d'Everton a été inscrit par le Sénégalais Oumar Niasse.

Doublé pour l'Égyptien Mohamed Salah avec Liverpool qui a battu Southampton 3 buts à 1.

Espagne

L'Ivoirien Cheick Doukouré a marqué le premier but de Levante sur le terrain de Las Palmas (victoire 2-0).

Turquie

L'Ivoirien Moryké Fofana a marqué l'unique but de son équipe, Atiker Konyaspor qui a fait match nul 1 but partout avec Antalyaspor, le club de Samuel Eto'o qui a marqué son 6ème but de la saison.

Grâce à un but du Ghanéen Joseph Attamah et surtout grâce à un hat-trick du Togolais Emmanuel Adebayor, Istanbul Basaksehir a écrasé Galatasaray 5 buts à 1.

Le Marocain Nabil Dirar a marqué le premier but de Fenerbahce face à Sivasspor (victoire 4-1). L'unique but de Sivasspor a été inscrit par le Congolais Thievy Bifouma.

Malgré un but du Sénégalais Dame N'Doye, Osmanlispor s'est incliné 4 buts à 3 face à Trabzonspor.

Ukraine

Grâce à un doublé du Congolais Dieumerci Mbokani, le Dynamo Kiev s'est imposé 2-0 sur la pelouse de Zirka Kropyvnytskyi.

Pays-Bas

Malgré un but du Nigérian Bartholomew Ogbeche, Willem II a fait match nul à domicile avec le Sparta Rotterdam (match nul 2-2).

Le Marocain Yassin Ayoub a marqué le deuxième but du FC Utrecht face à Excelsior (victoire 3-1). L'unique but d'Excelsior a été inscrit par son compatriote, le Marocain Zakaria el Azzouzi.

Copyright de l’image AFP Image caption L’Ivoirien Wilfried Zaha (G) face au Marocain Nabil Dirar (D) lors du match de qualification du Groupe C de la Coupe du Monde de la FIFA 2018 entre la Côte d'Ivoire et le Maroc au stade Felix Houphouet-Boigny à Abidjan le 11 novembre 2017

Un autre Marocain Mimoun Mahi a lui trouvé le chemin des filets avec Vitesse, battu 4 buts à 2 sur la pelouse du FC Groningen.

Son compatriote, le Marocain Nasser el Khayati a marqué le deuxième but de ADO Den Haag face à Heracles Almelo (victoire 4-1).

Belgique

Le Nigérian Henry Onyekuru a inscrit le but de la victoire pour Anderlecht sur la pelouse de Mouscron (victoire 2-1).

Grâce notamment à un but du Tunisien Larry Azouni, Kortrijk a battu Sint-Truidense 2 buts à 0.

Le Nigérian Samuel Kalu a marqué le deuxième but de Gent sur la pelouse de Lokeren (victoire 3-0).

Suisse

L'Ivoirien Roger Assalé a marqué le but de la victoire pour le BSC Young Boys face au FC Zurich (ivictoire 2-1).