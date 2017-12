Kane finit meilleur buteur devant Messi

Copyright de l’image Catherine Ivill Image caption Harry Kane a inscrit 56 buts en 2017.

Harry Kane, qui a inscrit un triplé mardi contre Southampton, est assuré de terminer meilleur buteur de l'année civile 2017 avec 56 buts en club et en sélection.

Kane dépasse ainsi Lionel Messi, auteur de 54 buts avec le FC Barcelone et l'Argentine.

Le podium est complété par un trio à 53 buts composé de Robert Lewandowski (Bayern Munich et Pologne), Cristiano Ronaldo (Real Madrid et Portugal) et Edinson Cavani (Paris SG et Uruguay).

Avec 39 buts dans l'année civile en Premier League, celui qu'on suromme "hurrykane" a également battu le record d'Alan Shearer bloqué à 36 réalisations en 1995.

Shearer l'a félicité sur Twitter: "Tu as eu une magnifique année 2017, tu mérites ce record".

"Sacrément remarquable. Bien joué Harry Kane. Une réussite absolument magnifique" a twitté de son côté l'ancien attaquant international anglais Gary Lineker.

Kane, 24 ans, présente par ailleurs le meilleur ratio but/match de 2017: 56 en 52 matches, contre 54 en 64 matches pour Messi par exemple.