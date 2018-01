Bell : ''le Cameroun sera prêt''

Copyright de l’image Getty Images Image caption ''Le Cameroun est sur la bonne voie", a laissé entendre Joseph-Antoine Bell au micro de BBC Sport.

L'ancien international, Joseph-Antoine Bell, soutient les préparatifs du Cameroun pour accueillir la Coupe d'Afrique des Nations 2019.

''Le Cameroun est sur la bonne voie", a laissé entendre Joseph-Antoine Bell au micro de BBC Sport.

La déclaration a été faite en prélude à la visite d'inspection de la Confédération africaine de football (CAF) au Cameroun.

Une délégation de la CAF se rend, à partir de vendredi, dans les différentes villes hôtes de la compétition.

Le président de la CAF, Ahmad, a assuré, à plusieurs reprises, qu'un autre pays hôte sera trouvé si le Cameroun n'est pas prêt à temps.

Le Maroc, qui accueillera ce mois-ci le Championnat d'Afrique des nations (CHAN), a annoncé qu'il serait candidat pour accueillir le prestigieux événement sportif au cas où le Cameroun ne remplit pas les conditions pour le faire.

La CAN 2019 aura lieu en juin et juillet après que la CAF a déplacé le calendrier du tournoi qui se déroulait d'habitude en janvier et février.