Le monde du football rend hommage à l'ancien attaquant de West Brom, l'Anglais Cyrille Regis, l'un des premiers à avoir montré la voie en Premier League aux joueurs noirs.

De nombreux hommages de joueurs affluent sur les réseaux sociaux pour célébrer sa mémoire.

Il s'est éteint dimanche, victime d'une crise cardiaque à l'âge de 59 ans.

Il a été décrit comme un joueur emblématique "pionnier pour les footballeurs noirs "dans le jeu quand il a joué aux côtés de Laurie Cunningham et de Brendon Batson, également noirs, à la fin des années 70. Leur trio surnommé "The Three Degrees", clin d'œil à un célèbre groupe musical de l'époque, a représenté une source d'inspiration pour de nombreuses personnes.

L'ancien buteur de Premier League, Brian Dean, a déclaré que c'était un honneur d'avoir joué sur le même terrain que lui, "une telle source d'inspiration".

Copyright de l’image Getty Images Image caption Cyrille Regis a été un grand acteur de la lutte contre le racisme dans le sport

Dans une déclaration, le groupe anti-discrimination Kick It Out s'est dit "choqué et attristé d'apprendre le décès de l'ancien attaquant... un pionnier du football anglais, qui est devenu l'un des premiers joueurs noirs emblématique du jeu professionnel, aux côtés de ses anciens coéquipiers".

Cyrille Regis a été un grand acteur de la lutte contre le racisme dans le sport.

Kick It Out a été créé en 1993 sous le nom "Let's Kick Racism of Football" (Chassons le racisme du football). L'organisation est impliquée dans plusieurs domaines, notamment le football et l'éducation pour lutter contre la discrimination, encourager les pratiques inclusives et œuvrer pour changement positif.