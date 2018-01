Les buteurs africains du week-end

Copyright de l’image Getty Images Image caption L'Ivoirien Nicolas Pépé a inscrit le but de la victoire pour Lille

Quels buteurs africains se sont démarqués dans leurs clubs respectifs au cours du week-end ? Découvrez la sélection de BBC Afrique.

France

L'Ivoirien Nicolas Pépé a inscrit le but de la victoire pour Lille sur le terrain de Caen (victoire 1-0).

Malgré un nouveau but du Cap-Verdien Julio Tavares, Dijon a été accroché sur sa pelouse par le FC Metz (match nul 1-1).

Grâce à un but du Camerounais Karl Toko Ekambi, Angers a fait match nul 1 but partout sur la pelouse de Lyon.

Le Sénégalais Assane Dioussé a inscrit le deuxième but de Saint-Etienne face à Toulouse (victoire 2-0).

Allemagne

Copyright de l’image Getty Images Image caption Le Guinéen Naby Keita a marqué le premier but de Leipzig

Le Guinéen Naby Keita a marqué le premier but de Leipzig face à Schalke O4 (victoire 3-1).

Angleterre

Liverpool s'est imposé 4 buts à 3 face à Manchester United grâce notamment à un but de l'Égyptien Mohammed Salah, son 18ème de la saison et à un but du Sénégalais Sadio Mané.

Grâce à un but du Ghanéen Jordan Ayew, Swansea City a fait match nul 1-1 sur le terrain de Newcastle.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Le Malien Bakary Sako a marqué le but de la victoire pour Crystal Palace

Le Malien Bakary Sako a marqué le but de la victoire pour Crystal Palace face à Burnley (victoire 1-0).

Espagne

Hat-trick pour le Kenyan Michael Olunga avec Girona qui a battu Las Palmas 6 buts à 0.