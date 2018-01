La Caf a terminé sa mission au Cameroun

Copyright de l’image Getty Images Image caption Les experts de la Caf sont repartis du Cameroun sans laisser filtrer la moindre impression sur leur visite.

La mission d'inspection de la Confédération africaine de football a achevé sa visite au Cameroun par le centre d'excellence de la Caf à Mbankomo, environ 25 km au sud-ouest de Yaoundé.

Les installations ont souvent abrité les stages des lions indomptables et de certaines sélections africaines comme celle de la RDC.

Deux jours avant, les experts ont visité les sites du sud-ouest Limbé et Buéa qui sont opérationnels avec un stade de 20 mille places à Limbé et trois terrain d'entrainement et un hôtel neuf construit pour la Can féminine en 2016.

A Bafoussam, la mission a également visité un stade de 20 mille place prêt mais il reste à parachever les voix d'accès et de contournement.

Le stade Amadou Ahidjo d'une capacité de 40 mille places rénové pour la Can féminine est aussi opérationnel.

En revanche, les deux plus grands stades de la compétition à savoir le grand stade Paul Biya d'Olembé à Yaoundé et Japoma à Douala sont en chantier.

Les autorités camerounaises promettent de les livrer en décembre 2018 au plus tard.

Le retard du Cameroun c'est également dans le secteur de l'hébergement.

A Garoua dans l'extrême nord, le principal établissement hôtelier est en chantier, la voirie urbaine est à parfaire dans les villes hôtes et les hôpitaux doivent relever leurs plateaux techniques.

Le gouvernement camerounais a donné des promesses allant dans ce sens.

Les experts de la Caf sont repartis du Cameroun sans laisser filtrer la moindre impression sur leur visite.

Mais le Cocan, le comité d'organisation de la Can 2019 reste confiant.