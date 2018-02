Italie-Juventus : un triplé pour Higuain

Copyright de l’image Getty Images Image caption L'Argentin Gonzalo Higuain, ici lors d'un match de Série A contre le SS Lazio (illustration).

L'Argentin Higuain a inscrit dimanche un triplé en deuxième mi-temps de la victoire de la Juve, 7-0, sur Sassuolo.

La Juve a conforté sa place de leader de la Série A.

Alex Sandro a ouvert la marque pour la Juventus de Turin.

Un douplé de Sami Khedira et un but de Miralem Pjanic vont conforter l'avance des Noir et Blanc, avant la mi-temps (4-0).

L'argentin Higuain, au retour des vestiaires, a crucifié Sassuolo avec un triplé entre les 63e et 83e minutes.

La Juve est 1er au classement avec 59 points devant à Naples (57 points).