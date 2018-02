Les buteurs africains du week-end

Copyright de l’image Getty Images Image caption L'Egyptien Mohamed Salah a marqué 17 buts en Premier League, cette saison.

BBC Afrique présente une sélection de buteurs africains qui se sont distingués durant ce weekend, dans les championnats européens.

France

Malgré un but du Sénégalais Ibrahima Niane, Metz s'est incliné, 6 buts à 3, sur la pelouse de l'Olympique de Marseille.

Malgré le 11ème but du Camerounais Karl Toko Ekambi, Angers a perdu 2 buts à 1 sur le terrain de Montpellier.

Le Sénégalais Younousse Sankharé a inscrit le premier but de Bordeaux sur la pelouse de Strasbourg (victoire, 2-0).

L'Ivoirien Max Gradel a marqué le but de la victoire pour Toulouse, sur le terrain de Nice (victoire, 1-0).

Le Congolais Yeni Ngbakoto est, lui aussi, l'auteur du but de la victoire pour Guingamp, sur la pelouse du Stade Rennais (victoire, 1-0).

Grâce notamment à un but du Sénégalais Keita Baldé, Monaco a battu Lyon, 3 buts à 2. Le deuxième but lyonnais a été inscrit par le Burkinabé Bertrand Traoré.

Malgré un doublé du Marocain Yacine Bammou, Nantes s'est incliné, 3 buts à 2, sur la pelouse de Caen.

Allemagne

Malgré un but de l'Ivoirien Salomon Kalou, le Hertha Berlin a été tenu en échec à domicile par Hoffenheim (match nul, 1-1)

Angleterre

Malgré un but de l'Egyptien Ahmed Hegazy, West Bromwich s'est incliné à domicile, face à Southampton, 2 buts à 3.

Premier match et premier but d'Aubameyang avec son nouveau club, Arsenal. Le Gabonais a marqué le 4ème but d'Arsenal face à Everton (victoire, 5-1).

Grâce à un but du Sénégalais Mohamed Diamé, Newcastle a fait match nul, 1 but partout, sur le terrain de Crystal Palace.

Un doublé de l'Egyptien Mohamed Salah avec Liverpool, qui a été accroché sur sa pelouse par Tottenham. Le premier but des Spurs a été inscrit par le Kényan Victor Wanyama.

Espagne

Grâce à un but du Ghanéen Emmanuel Boateng, Leganes a réussi l'exploit d'accrocher le Real Madrid (match nul, 2-2)

Italie

Le Ghanéen Afriyie Acquah a trouvé le chemin des filets avec Torino, face à la Sampdoria (match nul, 1-1)

Portugal

Un quinzième but de la saison pour Vincent Aboubakar. Le Camerounais a marqué le troisième but du FC Porto face au Sporting Braga (victoire, 3-1)

Pays-Bas

Le Nigérian Fred Friday a marqué le but de la victoire pour le Sparta Rotterda face à Willem II (victoire, 1-0).

Le Marocain Zakaria Labyad a inscrit le second but du FC Utrecht sur la pelouse du SBV Excelsior (match nul, 2-2).

Grâce notamment à un but du Marocain Hakim Ziyech, l'Ajax d'Amsterdam a battu le NAC Breda, 3 buts à 1.

Suisse

Malgré un but du nigérian Stephen Odey, le FC Zurich s'est incliné à domicile face au FC Thun, 4 buts à 2.

Turquie

Grâce notamment à un doublé du Marocain Nabil Dirar, Gençlerbiligi a fait match nul, 2 partout, sur la pelouse de Fenerbahce.

Le Marocain Moestafa El Kabir a inscrit le troisième but d'Antalyaspor face à Yeni Malatyaspor (victoire, 3-1).

Le Togolais Emmanuel Adebayor a marqué l'unique but d'Istanbul Basaksehir sur la pelouse d'Atiker Konyaspor (match nul, 1-1).

Doublé de l'Egyptien Trezeguet avec Kasimpasa, face à Belediyespor (victoire, 2-0).

Grâce aux but du Congolais Delvin N'Dinga et de l'Ivoirien Arouna Koné, Sivasspor a battu Galatasaray, 2 buts à 1.

Belgique

Le Congolais Dieumerci Ndongala a inscrit le but de la victoire de Genk sur la pelouse du Royal Mouscron (victoire, 1-0).

Doublé du Congolais Silvère Ganvoula avec Anderlecht, qui n'a pas réussi à battre KV Mechelen (match nul, 2-2). Le premier but de Mechelen a été inscrit par le Burkinabé Hassane Bandé.

Malgré un but de l'Ivoirien Mamadou Koné, l'AS Eupen a été tenu en échec à domicile par Gent (match nul, 1-1).

Malgré un but du Nigérian Peter Olayinka, Zulte Waregem a été tenu en échec sur sa pelouse par Oostende. Le but d'Oostende a été marqué par son compatriote Joseph Akpala.