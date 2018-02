Di Biagio à la tête de la Squadra Azzura

Copyright de l’image PIOTR NOWAK Image caption Luigi Di Biagio nommé sélectionneur par intérim de l'Italie.

L'ancien international a été nommé sélectionneur par intérim de l'équipe nationale, a annoncé lundi la Fédération italienne de football (FIGC).

"Il a été décidé de confier à Luigi Di Biagio la charge de sélectionneur de la Nazionale en vue des deux matches internationaux de mars, le 23 contre l'Argentine à Manchester et le 27 contre l'Angleterre à Londres", a indiqué la FIGC.

Luigi Di Biagio était jusqu'ici l'entraîneur des espoirs italiens.

L'Italie en été éliminée en barrage des qualifications pour le Mondial-2018.

L'Italie n'avait plus de sélectionneur depuis le départ de Gian Piero Ventura, limogé après l'élimination en barrage d'accession au Mondial-2018 en novembre.

Agé de 46 ans, Luigi Di Biagio a été défenseur central de la Roma (1995-1999) et de l'Inter Milan (1999-2003) et compte 38 sélections en équipe nationale entre 1998 et 2002.