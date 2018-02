Une médiation offerte entre Leicester et Mahrez

Copyright de l’image Reuters Image caption Leicester a refusé de transférer Mahrez pendant le dernier marché des transferts.

Riyad Mahrez et Leicester doivent s'efforcer de résoudre leur différend "le plus tôt possible", a déclaré le chef de la PFA, le syndicat des footballeurs professionnels d'Angleterre, Gordon Taylor.

L'ailier algérien âgé de 26 ans n'a pas participé aux entraînements de Leicester depuis plusieurs jours. Selon la presse britannique, il pourrait ne pas jouer contre Manchester City, samedi soir.

Son club a refusé de le transférer pendant le dernier marché des transferts, et il n'a pas joué les deux derniers matchs de Leicester en championnat.

Selon Gordon Taylor, la PFA est entrée en même temps en contact avec Leicester et le milieu de terrain algérien.

"Les dirigeants de Leicester cherchent à être patients et compréhensifs. Nous espérons que le joueur appréciera la situation telle qu'elle est. Le plus tôt sera le mieux pour tout le monde. Mais parfois, les choses peuvent prendre du temps", a commenté le médiateur.

La PFA a offert sa médiation dans des différends similaires, entre Luis Suarez et Liverpool, avant un transfert à Arsenal en 2013, entre West Brom et l'attaquant Peter Odemwingie, qui devait être transféré au Queens Park Rangers, la même année.

Leicester a rejeté durant l'été dernier une offre de 32 millions d'euros de l'AS Roma, et une autre de Manchester City, lors du dernier mercato d'hiver.