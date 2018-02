Akwasi Frimpong

Age: 31

31 Pays: Ghana

Ghana Sport: Skeleton

Akwasi Frimpong a fondé la Fédération nationale ghanéenne de Bobsled et de Skeleton (BSF-Ghana) en 2016. Frimpong était un sprinter mais une blessure au tendon d’Achille l’a forcé à change de discipline sportive.