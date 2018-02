Tournoi UFOA féminin : le Sénégal leader du groupe B

Copyright de l’image Google Image caption les Lionnes de la Téranga

Les lionnes ont sévèrement battu le Togo par 6 à 0 hier à Abidjan en Côte d'Ivoire.

C'est Astou Ngom qui met les Lionnes de la Téranga sur de bons rails dès la 7e mn de jeu.

Le Togo piqué au vif réagit et obtient un penalty. Mais Monsirietou Adinda voit son tir stoppé par la gardienne sénégalaise.

Derrière, les sénégalaises vont pilonner la défense des Eperviers dames.

Mariama Diedhiou ajoute un second but à la 11è. Elle est imitée par Safiatou Sagna à la 28è avant le doublé de Diedhiou pour un score de 4-0 à la pause.

Au retour des vestiaires, le Togo tente de sauver l'honneur en vain.

Maman Diop qui sera élue « Woman of the match » inscrit un 5è but avant que Awa Ndiaye ne clôt la marque.

Les togolaises n'ont pas démérité selon leur entraineur. C'est un péché de jeunesse pour Tomely.

Le Nigeria a remporté le second match du groupe en s'imposant par un but à 0 devant le Mali, une équipe malienne qui n'a pas pu compter sur ses meilleurs éléments pour ce tournoi.