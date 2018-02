Rabah Madjer: "Mon ambition est d’africaniser les Fennecs"

Copyright de l’image Getty Images Image caption Surnommé "L'Architecte", Rabah Madjer veut constituer une équipe des Fennecs avec des joueurs évoluant sur le continent africain (Illustration)

Le sélectionneur de l'équipe nationale d'Algérie a émis le vœu de constituer un groupe de joueurs évoluant uniquement sur le continent africain.

Disposer de joueurs évoluant sur le continent et, capables d'être décisifs lors des matchs importants, c'est le rêve de Rabah Madjer qui a pris depuis novembre 2017 la direction de l'équipe des Fennecs d'Algérie.

Quatre mois après son arrivée au poste de sélectionneur national, l'ancien international algérien se dit satisfait des performances du groupe.

Interrogé par le média algérien TSA, il a dit " avoir réussi ses débuts à la tête des Fennecs avec un bilan de trois victoires (dont une sur tapis vert face au Nigeria et un succès en amical avec l'équipe A', composée de joueurs locaux) ".

" Nous travaillons à moyen terme dans l'objectif de rebâtir une équipe nationale sur de bonnes bases. Mon ambition est d'africaniser cette équipe pour pouvoir faire face au climat parfois difficile des terrains en Afrique ", a-t-il ajouté.

Surnommé " L'Architecte ", durant sa carrière d'attaquant, qui a débuté en 1974 et s'est achevée en 1992, Rabah Madjer, devenu en 2017 entraîneur de l'Algérie, est considéré comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football africain et même mondial.