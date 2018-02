Les buteurs africains du weekend

Image caption Keita Baldé célébrant son but.

Une sélection BBC Afrique de buteurs africains durant ce weekend, dans les championnats européens.

France

8ème but de la saison pour Keita Baldé ! Le Sénégalais a inscrit le premier but de l'AS Monaco face à Dijon (victoire 4-0).

Malgré un nouveau but de l'Ivoirien Jean-Eudes Aholou, Strasbourg s'est incliné 5 buts à 2 sur la pelouse du Paris Saint-Germain.

6ème but de la saison pour le Malien Adama Niane, auteur du but de la victoire pour Troyes face à Metz (victoire 1-0).

Malgré un but de l'Ivoirien Giovanni Sio, Montpellier n'a pas réussi à battre Guingamp (match nul 1-1). Le but guingampais a été inscrit par le Congolais Yeni N'Ggakoto.

Grâce à sa nouvelle recrue, le Sénégalais Diafra Sakho, Rennes a fait match nul, 2 buts partout, sur le terrain de Caen.

Malgré un doublé du Burkinabé Bertrand Traoré, Lyon n'a pas réussi à battre Lille (match nul 2-2). Le premier but lillois a été inscrit par l'Ivoirien Nicolas Pépé.

Espagne

Malgré un but du Nigérian Ideye Brown, Malaga s'est incliné 2 buts à 1, à domicile, face à Valence.

L'Algérien Aissa Mandi a trouvé le chemin des filets avec le Real Betis, face au Real Madrid. Mais son club a été sévèrement battu à domicile ( défaite 5-3).

Italie

Malgré un but du Sénégalais Khouma Babacar, Sassuolo s'est incliné 2 buts à 1 sur la pelouse de Bologne.

Le Libyen Ahmad Benali a marqué le second but de Crotone sur le terrain de Benevento, mais son club s'est incliné 3 buts à 2. Le but de la victoire de Benevento a été inscrit par le malien Cheick Diabaté.

Pays-Bas

10ème but de la saison de Zakaria Labyad. Le Marocain a inscrit le 4ème but d'Utrecht sur la pelouse de Roda Kerkrade (victoire 4-1).

Malgré un but du Nigérian Fred Friday, le FC Twente a été tenu en échec à domicile par le Sparta Rotterdam (match nul 1-1)

Turquie

L'Ivoirien Gohi Bi Cyriac a marqué le but de la victoire pour Sivasspor, face à Oslamlispor (victoire 3-2).

Le Franco-Sénégalais Souleymane Doukara a inscrit le but de la victoire pour Antalyaspor face à Kayserispor (victoire 2-1).

Le Togolais Emmanuel Adebayor a marqué le but de la victoire pour Istanbul Basaksehir, sur le terrain de Trabzonspor (victoire 1-0).

Grâce notamment à un but de l'Ivoirien Mbaye Diagne, Kasimpasa a battu Galatasaray, 2 buts à 1.

Belgique

Malgré un but de l'Ivoirien Mamadou Koné, l'AS Eupen s'est incliné 3 buts à 2 sur la pelouse de Zulte Waregem. A noter le doublé du Tunisien Hamdi Harbaoui pour Zulte Waregem.

Suisse

Grâce notamment à un but de l'Ivoirien Roger Assalé, Young Boys a battu le FC Thun, 3 buts à 1.

Le Ghanéen Raphael Dwamena a marqué l'unique but du FC Luzern sur le terrain du FC Zurich.

Portugal

L'Egyptien Ahmed Hassan a inscrit le deuxième but du Sporting Braga sur le terrain du Vitoria de Guimaraes (victoire 5-0).

17ème but de la saison pour Moussa Marega, qui a marqué le quatrième but du FC Porto face à Rio Ave (victoire 5-0).