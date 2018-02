Chine : Moukandjo file à Beijing Renhe

Copyright de l’image Phil Walter Image caption Benjamin Moukandjo avait rejoint le Jiangsu Suning en juillet dernier.

Le capitaine camerounais Benjamin Moukandjo a été prêté par le club chinois de la Super League, Jiangsu Suning, à son rival Beijing Renhe.

L'attaquant de 29 ans avait quitté en juillet dernier le club français de Lorient pour Suning, dirigé par Fabio Capello.

Moukandjo a marqué sept buts en dix apparitions sous le maillot de ce club.

Un temps cité à Guizhou Hengfeng, le Camerounais a finalement rejoint Beijing Renhe qui s'est manifesté avant mardi, date limite de transfert en Chine.

Moukandjo a commencé sa carrière européenne avec Rennes et a également porté les couleurs de six autres clubs français, dont Monaco, Nancy et Reims.

Il a terminé meilleur buteur de Lorient lors de ses deux saisons avec le club, relégué en Ligue 2 la saison dernière.

Au total, il a inscrit 26 buts en 56 matches pour le club français.

Ancien joueur de la Kadji Sport Academy au Cameroun, Moukandjo a attéri en France en 2007 où il a signé pour le Stade Rennais, puis l'Entente, Nîmes, Monaco, le FC Nancy et Reims avant de rejoindre Lorient en août 2015.

Moukandjo a inscrit sept buts en 44 matches avec le quintuple champion d'Afrique.