L'équipe marocaine se prépare pour la Coupe du Monde 2018

Les Lions de l'Atlas affronteront la Serbie le 23 mars à Turin en Italie et accueillent l'Ouzbékistan à Casablanca quatre jours plus tard, selon la Fédération nationale de football (FRMF).

Le match d'ouverture du groupe B opposera le 15 juin le Maroc à l'Iran à Saint-Pétersbourg.

Le Maroc et l'Iran se sont affrontés deux fois par le passé et les Lions de l'Atlas avaient remporté les deux matches dont un aux tirs au but.

Ils affronteront le champion d'Europe en titre, le Portugal, le 20 juin à Moscou, avant leur match contre l'Espagne, vainqueur de la Coupe du monde 2010, à Kaliningrad, le 25 juin.

Le Maroc, qui sous le Français Hervé Renard a terminé sa campagne de qualification avec un maximum de points et aucun but concédé, a joué pour la dernière fois en Coupe du Monde en 1998 en France.