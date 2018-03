Aubameyang est confiant

Copyright de l’image Getty Images Image caption L'attaquant gabonais a déclaré avoir retrouvé sa confiance après la victoire face à Watford.

Pierre-Emerick Aubameyang affirme que son but qui a contribué à la victoire d'Arsenal face à Watford (3-0) ce dimanche, a renforcé sa confiance après un début de saison difficile en Premier League.

Arsenal met fin à une série de trois défaites consécutives en Premier League.

"Je me sens vraiment mieux, en janvier je n'ai pas beaucoup joué, donc c'était difficile quand je suis arrivé ici, mais je me sens beaucoup mieux et j'essaie de faire mon maximum pour l'équipe et le club" a-t-il déclaré à la BBC.

"Nous sommes tous heureux. Nous sentons que la confiance est de retour", a-t-il ajouté.