LDC : Chelsea coule dans les eaux du Barça

Copyright de l’image Getty Images Image caption Courtois et Chelsea à genoux après le 2e but d'Ousmane Dembélé.

Le FC Barcelone s'est qualifié mercredi en huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions en battant Chelsea sur le score de 3-0.

C'est la déroute totale de l'équipe de Chelsea qui s'est lourdement inclinée sur le terrain des Blaugrana, après son match nul concédé à domicile à l'aller.

Le festival du Camp Nou a démarré dès la 3e minute sur un but du métronome Lionel Messi. Un quart d'heure plus tard, précisément à la 20e minute, Ousmane Dembélé a inscrit le deuxième but catalan.

C'est le premier but du français depuis son arrivée au Camp Nou, en provenance de Dortmund.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Oliver Giroud se prend la tête après avoir raté une occasion.

Les Anglais ont subi le match en courant derrière tous les ballons en première période. Ils ont été complètement méconnaissables.

Le Brésilien Willan et le Belge Hazard n'ont été que l'ombre d'eux-mêmes. Seul Marcos Alonso n'a pas été submergé par la vague barcelonaise, en se créant deux occasions à la 37e et à la 45e minute.

Le score est aggravé à la par Lionel Messi qui marque le 3e but catalan et de surcroît son 100e en Ligue des Champions.

Les deux équipes s'étaient neutralisées sur le score de 1-1 à l'aller, en Angleterre.

Le Barça a rejoint en quarts de finale le Bayern Munich, la Juventus, Liverpool, Manchester City, le Real Madrid, l'As Roma et le FC Séville.

Le tirage au sort des quarts de finale est prévu vendredi prochain.