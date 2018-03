Man United: Rojo prolonge jusqu'en 2021

Copyright de l’image Alex Livesey Image caption Marcos Rojo s'est, de nouveau, blessé début février.

Le défenseur argentin a signé jeudi un nouveau contrat en faveur de Manchester United. Il est désormais lié au club jusqu'en 2021 avec une année en option.

"Je suis extrêmement heureux de prolonger mon séjour dans ce grand club", s'est réjoui Marcos Rojo.

"Depuis que j'ai rejoint Manchester United, tout a été comme je pensais que ce serait et encore plus", a ajouté l'international argentin.

Le joueur de 27 ans, blessé à un genou en avril 2017, est revenu sur les terrains cette saison, avant de rechuter début février.

"Marcos est devenu de plus en plus fort ces dernières années et a toujours fait preuve d'un grand professionnalisme", a déclaré l'entraîneur mancunien Jose Mourinho.

Le défenseur argentin est arrivé en Premier League en provenance du Sporting Portugal en 2014.