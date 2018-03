Allemagne: Neuer reprend l'entraînement

Copyright de l’image Sebastian Widmann Image caption Manuel Neuer refoule la pelouse, six mois après une fracture du pied.

Le gardien du Bayern Munich et de l'Allemagne, Manuel Neuer, a repris la course mardi matin, six mois après sa fracture d'un pied, indique le club sur son site internet.

Neuer "a fait pour la première fois quelques tours de terrain sur la pelouse" du terrain d'entraînement, annonce le Bayern, qui a posté une vidéo de l'événement.

Le portier de la Mannschaft, qui fête ce mardi ses 32 ans, espère toujours revenir à temps pour le Mondial en Russie (14 juin-15 juillet).

"Je vais bien" et un retour cette saison "est réaliste", avait déclaré Neuer vendredi à la TV du Bayern.

"Mais on ne peut pas donner de date. Il est important qu'il n'arrive plus rien à mon pied, sinon c'est ma carrière qui serait en jeu", a-t-il ajouté.

Copyright de l’image Alexander Hassenstein Image caption Manuel Neuer éloigné des pelouse depuis six mois à cause d'une fracture d'un pied.

Joachim Löw, le sélectionneur allemand, s'est dit "optimiste" sur les chances de récupérer son capitaine à temps, mais a fait savoir qu'il serait difficile de lesélectionner s'il n'est pas opérationnel le 15 mai.